الأمير متعب يهنئ خريجي كلية الملك خالد العسكرية ويشيد بمستوياتهم

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الرياض – واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أن كلية الملك خالد العسكرية تفخر بمواصلة مسيرتها في تزويد قطاعات الحرس الوطني بالضباط المؤهلين وإكمال مسيرتها الأكاديمية ورسالتها الوطنية في هذا الجانب.

جاء ذلك في كلمته خلال رعايته حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثامنة والعشرين والدفعة الثالثة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية .ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بمناسبة تخريج الدفعة الجديدة الذين يتشرفون بخدمة الوطن والذود عن مقدساته ومكتسباته في ظل دعمه وتوجيهاته وقيادته ــ أيده الله ــ .

ومهنئا الخريجين بمناسبة انضمامهم للعمل في وحدات الحرس الوطني موصيهم بتقوى الله عز وجل والحرص على تطبيق ما تعلموه وبدء مسيرتهم العلمية بإخلاص وتفاني .

وبين سمو وزير الحرس الوطني أن قبول الجامعيين يعتمد على احتياجات الحرس الوطني في التخصصات المطلوبة والمحددة التي أعلن عنها الاسبوع الماضي، فلا يقبل سوى التخصصات المحددة التي تلبي احتياجات قطاعات الوزارة اولا بأول وهي تتغير كل عام حسب الاحتياج والتخصص والشواغر المتاحة سواء كانت في المجال الطبي أو الهندسي والارشادي أو الاعلامي أو في أي مجال محدد.

وقد وصل سموه مقر الكلية وكان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان, حيث عزف السلام الملكي، ثم صافح سموه أركانات الكلية . وقد سلّم سمو وزير الحرس الوطني أوائل الخريجين شهاداتهم. ثم كرّم سموه مساعد قائد الكلية سابقاً للشؤون التعليمية اللواء الدكتور عبدالكريم بن رميان الرميان بعد انتهاء خدمته .

حضر الحفل معالي المستشار في مكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, وأمراء الأفواج , وعدد من كبار المسئولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين .