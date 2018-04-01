الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت

الرياض-واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال سمو ولي العهد”: تلقينا نبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، سائلين المولى – العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. إنه سميع مجيب”.