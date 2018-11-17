الأمير محمد بن فهد يهنئ الفائزة بجائزة (مهندس أديبك الشاب)

الدمام-حمودالزهراني

هنأ الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، المهندسة شمائل عبداللطيف الشهيل، خريجة الجامعة في العام 2013م، لفوزها بجائزة “مهندس أديبك الشاب لهذا العام”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع المهندسة شمائل بنت عبداللطيف الشهيل، حيث بارك لها هذا الإنجاز، ودعاها إلى المحافظة على النجاحات التي حققتها، وتعزيزها بإنجازات وجوائز أخرى، تثبت المستوى الذي وصلت إليه المهندسات السعوديات في سوق العمل.

من جانبها شكرت المهندسة شمائل الشهيل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد على اتصاله وتهنئته لها. وقالت: “شرف كبير أن أتلقى التهنئة من سموه ومباركته الشخصية لي، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على اهتمام سموه بشباب وشابات المملكة، وخاصة خريجي جامعة الأمير محمد بن فهد”.