الأمير محمد بن متعب يتسلم رئاسة اتحاد السلة

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الرياض- البلاد

تسلم رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة الجديد صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، رسمياً أمس الأول ، الأمور المتعلقة بالاتحاد، في مقره بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض،

وبحضور عضو مجلس الإدارة جابر بن حسين الفيفي، وعضو مجلس الإدارة عبيد بن غازي مدني، والمراقب الدولي الحكم منصور بن عبدالله بن حسين، والمرشح للجنة التحكيم.

وبعد ذلك تجول الأمير محمد في مقر الاتحاد، مُصافحاً الموظفين والعاملين فيه، وفي مقدمتهم المدير التنفيذي المكلف المهندس علي المسرحي، وباشر مهامه في مكتبه بعقد اجتماعات وترتيبات للفترة المقبلة.