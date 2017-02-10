الأمير مشاري بن سعود يدشن مهرجان الموز والكادي

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الباحة – واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، النسخة الخامسة من فعاليات “مهرجان الموز والكادي “، الذي تنظمه الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بقرية ذي عين الأثرية في المخواة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ومدير القرية يحيى عارف الزهراني وعدد من المسؤولين في المحافظة.

واطلع سموه في البداية على عدد من اللوحات التشكيلية والمجسمات الجمالية لقرية ذي عين التي شارك بها عدد من أهالي القرية ، فيما استمع سموه إلى شرح من رئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي عن مشروع تطوير قرية ذي عين المتضمن إنشاء مدرج روماني وكشك ومطعم تطل على مزارع القرية ، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع الذي سيبدأ العمل به بعد نهاية مهرجان الربيع الحالي تقدر بنحو 2.000.000 ريال ، ومدة تنفيذه عامين بإذن الله.

معرض مميز

بعدها افتتح سمو أمير الباحة المعارض المصاحب للمهرجان ، حيث تجول سموه والحضور في أروقته ، وشاهد محتوياته من المعروضات الذي ضم 23 ركناً تنوعت ما بين الموز والكادي والمنتوجات الزراعية المختلفة التي شارك بها أهالي القرية ، مستمعاً سموه لشرح من نائب رئيس جمعية ذي عين التعاونية ومدير القريةومن المزارعين بالمنطقة عن مراحل إنتاج الموز والكادي والمنتوجات الزراعية الأخرى.

كما اطلع سموه على معرض العسل الذي ضم 17 نوعا من العسل من أشهرها السد والسمرة والطلح والضهيان والأثل والصيف وغيرها من الأنواع ، وركن الأسر المنتجة الذي شارك فيه 13 أسرة من محافظة المخواة وعرضوا العديد من المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة ، فيما اطلع على الخدمات التي يقدمها جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة والمعهد العالي للسياحة .

بعد ذلك شرف الأمير مشاري بن سعود، الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا كلمة رحب فيها بسمو أمير الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل وافتتاحه لفعاليات المهرجان ودعمه غير المحدود لمختلف المناشط في المنطقة ، ولقرية ذي عين الذي حقق لها الديمومة كهوية سياحية واقتصادية وتراثية،وأدرجت بموجبها في منظمة اليونسكو العالمية .

وبين أن الشراكة بين المجتمع المحلي وجمعية ذي عين شكل نهجاً في الحفاظ على المكان والإنسان ، وعلى المقومات التراثية والثقافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية للقرية ، الأمر الذي أسهم في استقطاب الكثير من الزوار والسياح ، معرباً عن شكره لوكيل إمارة الباحة على متابعته وتوجيهاته للمهرجان ، ولجميع من شارك ودعم في إنجاحه ، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها في ظل قيادتها الحكيمة – أعزها الله – .

أثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور ، ثم شاهد سموه والحضور لوحة إنشادية بعنوان ” ذي عين من الاندثار إلى الازدهار ” ، بمشاركة فرقة صف رواد العرضة من محافظة العقيق ، حيث تضمنت عدداً من اللوحات التي أبرزت ما شهدته المملكة من تطور منذ تأسيسها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وما شهدته ذي عين من تنمية وتطور .

عقب ذلك قدمت فرقة الطفيلي من المملكة الأردنية الهاشمية عدداً من الفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها الأردن .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة الجهات الحكومية الداعمة والمشاركة في تنظيم المهرجان والداعمين ، ووكالة الأنباء السعودية ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري وعدد من المسؤولين وأهالي قرية ذي عين والزوار .