الأمير مشاري يدشن شعار وهوية وموقع غرفة الباحة

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الباحة – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس الأول الشعار والهوية والموقع الإلكتروني لغرفة الباحة الجديد، وذلك في إطار التطوير الذي تعمل عليه الغرفه لوضع استراتيجية حديثة بخطة عمل محكمة بأهداف وتوجهات واضحة.

وأوضح رئيس مجلس أدراة الغرفة صالح بن علي آل محفوظ ،أن الغرفة عملت خلال الأشهر الماضية على إحداث هوية وموقع إلكتروني يعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع بالمنطقة والمنتسبين من رجال وسيدات الأعمال من خلال الربط مع المواقع ذات العلاقة وتسهيل التواصل والإطلاع على آخر الأعمال والمستجدات والمبادرات والمشاريع والمواقع الاستثمارية والدراسات وإعلانات الوظائف والبرامج التي تضمن الاستدامة في تنمية قطاع الأعمال والارتقاء بخدماته.

وأفاد أنه عند تطوير الشعار روعي ربطه بالتجارة والصناعة وتم الاختيار في وصف الشعار ( الخط – الترس – الأسهم – الصناعة – الشمس ) لافتاً أنه تم التعامل مع نمط الخط بما يعطي الجمال والرونق التراثي الأصيل الذي تتميز به منطقة الباحة ،

فيما الترس الدائري يوضح حركة الوصل والدور الفعال بين الغرف التجارية والمصانع والمؤسسات والشركات التجارية ، أما السهم الموجود في رأس كل ترس يدل على تمثيل الغرف لرجال الأعمال أمام الجهات الحكومية وتذليل العقبات ورعاية مصالحهم ، اما الشكل الموجود في وسط الشعار يدل على قرص الشمس من طبيعة المكان والنشاط والإيجابية ، حيث تم اختيار اللون الأخضر دلالة على ( الحياه -النمو – الطبيعة – المال -النضارة ) والأصفر ( الابتكار – الإبداع -التفكير -الأفكار ).

وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة هدية لسموه باسم أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامه ومنسوبي غرفه الباحة عباره عن مجسم بالهوية الجديدة ،معبرا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه الدائم لأنشطة الغرفة.

حضر التدشين مدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة بالإمارة خضر الغامدي.