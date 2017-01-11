الأمير مشعل بن بدر يرعى الحفل الختامي لدوري سموه

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي .

مساء أمس ختام دوري سموه والمباراة النهائية على كأس سموه.

التي أقيمت بين فريقي كتيبة الشرطة العسكرية الأولى وكتيبة مكافحة الشغب الثالثة .

وانتهت بفوز كتيبة الشغب الثالثة بركلات الترجيح 5 – 3 .

بعد أن انتهت نتيجة شوطي المباراة بالتعادل 1-1 ، وذلك بملعب المركز الرياضي بمدينة الملك فهد السكنية للحرس الوطني بالدمام .

وكان سموه قد وصل لمقر الحفل بين شوطي المباراة حيث كان في استقباله مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء عيسى بن إبراهيم الرشيد .

وقائد لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي.

وقائد لواء الأمن الخاص الثالث اللواء عبدالوهاب بن ظافر الشهري وقائد لواء التدخل السريع الثالث اللواء مهذل بن فايز القحطاني .

حيث عزف السلام الملكي , ثم رعى سموه المباراة النهائي لمنافسة شد الحبل بين كتيبة مكافحة الشغب 51 وكتيبة مكافحة الشغب 53 وانتهت بفوز كتيبة 53 .

بعدها توج سموه كأس الدوري والميداليات الذهبية لفريق كتيبة مكافحة الشغب الثالثة وسلم فريق الشرطة العسكرية الأولى الميداليات الفضية .

كما قدم درع الدوري العام لكتيبة مكافحة الشغب 51 بعد تصدرها بمجموع النقاط في جميع الألعاب .

وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدايا تذكارية بهذه المناسبة كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع اللاعبين .

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن بدر وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مشعل بن بدر وقادة الكتائب والوحدات والإدارات العسكرية وجمع غفير من منسوبي القطاع الشرقي .