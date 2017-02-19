الأمير مشعل بن ماجد يرعى ماراثون جدة 2017م

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جدة- البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ماراثون جدة 2017م، والذي تنظمه جمعية البر بجدة في دورته الـ 13 ،على امتداد كورنيش أبحر الشمالية والجنوبية يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر جمادى الآخرة المقبل (3 مارس 2017م). وأكد رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة عبدالله بن سالم باخشب أن هذا الاهتمام من سمو الأمير مشعل بن ماجد ليس بمستغرب، فقد عُرف سموه بدعمه المستمر لهذا الماراثون .

وبيّن باخشب بأن الماراثون يعتبر أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة، حيث يحظى بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف مدن ومناطق المملكة، بينهم أبطال سعوديون حاصلون على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية، إضافة لمشاركة عدائين من الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين وعمان والأردن ولبنان وأثيوبيا وكينيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقدم باخشب شكره للجان المنظمة وشركاء النجاح ومن أبرزهم إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وإدارة المرور بمحافظة جدة ودوريات أمن محافظة جدة وشرطة محافظة جدة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، وقطاع حرس الحدود بمحافظة جدة والإدارة العامة للدفاع المدني، وقد شهد العام المنصرم مشاركة أكثر من 17 ألف عداء من مختلف الأعمار، شاركوا في مساراته المختلفة.