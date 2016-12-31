الأمير مشعل بن ماجد يشرف احتفالية الاتحاد

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جدة – البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة , ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الحربي مساء امس احتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيسه ،

حيث أقيمت مباراة بين فريق الاتحاد السعودي وفريق اتليتكو مدريد الأسباني وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة . وفور وصول سموه عزف السلام الملكي

ثم شاهد سموه والحضور أوبريتاً يحكي تاريخ نادي الاتحاد من أداء الفنان عبدالمجيد عبدالله ورئيس رابطة مشجعي الاتحاد صالح القرني .

عقب ذلك نزل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز إلى أرض الملعب وصافحا حكام المباراة ولاعبي الفريقين ,

ثم التقطت الصور التذكارية لسموهما مع الفريقين . حضر المباراة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز .