محليات

الأمير مشعل بن ماجد يُكرّم منسوبي مكافحة المخدرات بجدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / شعبان / 1439 هـ       2 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه في جدة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، وعدد من منسوبي الإدارة، نظير جهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات.

ونوه سموه بما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم الملك والوطن

وبالجهود الموفقة التي يقوموا بها حفاظاً للأرواح.

من جانبه عبّر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة لهم، عاداً هذا التكريم وساماً على صدور المكرمين، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *