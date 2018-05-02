الأمير مشعل بن ماجد يُكرّم منسوبي مكافحة المخدرات بجدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه في جدة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، وعدد من منسوبي الإدارة، نظير جهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات.

ونوه سموه بما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم الملك والوطن

وبالجهود الموفقة التي يقوموا بها حفاظاً للأرواح.

من جانبه عبّر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة لهم، عاداً هذا التكريم وساماً على صدور المكرمين، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد.