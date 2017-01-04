الأمير مشعل تسلم تقرير إدارة الدوريات .. ضبط 140 أ لف مخالف بمحافظة جدة

شارك عبر واتساب

جدة – عبدالهادي المالكي

أسفرت حملة مخالفي نظام الإقامة والعمل بمحافظة جدة عن ضبط 140 ألف مخالف، تم تسليمهم لجهات الاختصاص .

وقد تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، بمكتبه صباح أمس الأربعاء ، التقرير السنوي لإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة للعام 1437هـ ، والذي قدمه لسموه مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر بن فهد الشريف .

اشتمل التقرير على جهود دوريات الأمن في ضبط المركبات المطلوبة بنسبة زيادة 18% عن العام السابق ، فقد تم ضبط7089 مركبة مخالفة ، و ضبط 1745 شخصا مطلوبا، كما تم ضبط 3250 حالة في قضايا المخدرات و المسكرات، و1871 حالة في قضايا التزييف و التزوير ، وضبط عدد 2769 دراجة نارية مخالفة.

وتمنى سمو محافظ جدة لمدير إدارة دوريات الأمن بمحافظ جدة، ومنسوبي الدوريات التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن ، معتبراً سموه أن عملهم وقائي، ويحقق نتائج هامة في منظومة الأمن ، موجها ببذل المزيد من الجهد لخدمة وراحة وسلامة المواطنين والمقيمين .