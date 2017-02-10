الأمير مشعل يتسلم إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه أمس, 20 كتاباً من إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة وكتاب مكة من السماء , من معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس , بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العليا الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، و المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن حسين الشريف .

وأكد الدكتور عساس , أن جامعة أم القرى تقوم بعدد من الأنشطة الابتكارية والثقافية والعلمية التي يحتاجها المجتمع وتعمل الجامعة على تنفيذها ، مشيراً أن الجامعة الآن لديها العديد من البرامج الأكاديمية والابتكارية والمعرفية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

فيما أوضح الدكتور الشريف أن نتاج وأعمال كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة التي بلغت 20 كتاباً , تضمنت 54 بحثاً منشوراً , إلى جانب 16 مشروعاً بحثياً وعدد من الفعاليات الثقافية , مشيرا إلى أن الكرسي لديه العديد من الإصدارات البحثية القادمة .

وأبان أن إصدارات الكرسي قد اتسمت بالتنوع في موضوعاتها ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية أنظمة ، إلى جانب الدراسات التي تناولت المعالم التاريخية والآثار الإسلامية بمكة المكرمة , فضلاً عن تناولها للعصور التاريخية لمكة التي وثقت جهود المملكة في تطوير مكة والمشاعر المقدسة , وما وفرته من أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .