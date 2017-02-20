الأمير مشعل يثمن جهود تعليم جدة في إنجاح معرض الكتاب

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جدة – عبدالهادي المالكي

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، جهود الإدارة العامة للتعليم بجدة ومساهمتها في إنجاح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثانية، خلال الفترة من ١٦ – ٢٦ / ٣ / ١٤٣٨، وتسخير إمكانياتها البشرية لإنجاحه .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير، بعث به سمو محافظ جدة إلى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، والذي بدوره قدم لسموه أسمى عبارات الشكر والتقدير،

مؤكدا أن إشادة سموه هي المحفز الحقيقي لمضاعفة الجهود مستقبلا- بإذن الله .