الأمير مشعل يجتمع مع رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية

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جدة – البلاد

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه أمس, مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية.

وشاهد سموه خلال الاجتماع عرضاً مرئياً قدمه رئيس مجلس إدارة المهندس حسين سعيد بحري, تناول أهداف الجمعية بوصفها أول جمعية متخصصة في رعاية الايتام فاقدي الرعاية الوالدية على مستوى المملكة, التي تُعنى بمعالجة قضايا الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية،

وتشجيع الأسر لاحتضان هؤلاء الأيتام بشرط الإرضاع وتناول الاجتماع دور الجمعية في تشجيع احتضان أكثر من 180 يتيما ويتيمة “محرومين الابوين” حديثي الولادة, من قبل أسر سعودية تم اختيارها بعناية فائقة مع تحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تطوير آليات الإرضاع من خلال مشروع تحفيز إدرار اللبن للأسر العقيمة، الحاصل على فتوى شرعية بجواز ذلك من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأوضح المهندس حسين بحري, أن الجمعية قامت بتوقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستلام جميع الأطفال الأيتام فاقدي الرعاية الاسرية حديثي الولادة على مستوى المملكة, وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح 13 فرعا للجمعية في مختلف مناطق المملكة . وأشاد سمو في ختام الاجتماع بما تقدمه جمعية الوداد الخيرية من أعمال إنسانية تخدم المجتمع وتحقق الصالح العام .