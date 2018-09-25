الأمير مشعل يدشن انطلاق جائزة جدة للإبداع

جدة- عبد الهادي المالكي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة ، مساء أمس الاثنين انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” بنسختها الثانية ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، وكيل محافظة جدة ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، ورئيس اللجنة الاشرافية للجائزة الدكتور أسامة طيب ، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة ، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ورحب الدكتور أسامة طيب بسمو الأمير مشعل بن ماجد ، مستعرضاً ماتحقق من نجاحات للجائزة خلال السنة الماضية عقب ذلك ألقت مديرة جامعة عفت ، هيفاء جمل الليل كلمة استعرضت فيها أهداف الجائزة ومجالاتها وما استحدث فيها بهذه النسخة بمجال الحج والعمرة ، وشروط التقديم لها ، مشيرة لدعم سمو محافظ جدة للجائزة ومتابعته لكل جديد في مجال الإبداع.

ورفع سمو الأمير مشعل بن ماجد ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وللوطن أجمع بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، سائلاً الله العلي العظيم أن يديم عز الوطن وأمنه واستقراره.

وقدم سموه الشكر للجنة المنظمة لجائزة جدة اللإبداع على ماقدموه من جهود في النسخة الأولى ، موجهاً اللجان بمضاعفة الجهد والعمل على إخراج الجائزة في هذا العام بما يتناسب مع ماحقتته من تميز في عامها الأول.

وقال سمو محافظ جدة خلال التدشين:” نرحب بشركائنا في جائزة جدة للإبداع لعام 1440هـ ، ويسرنا تدشينها والتي تشمل المجالات الآتية : المجال الحكومي ، ومجال الحج والعمرة ، والمجال الأمني ،والمجال المجتمعي-ربحي وغير ربحي ، ومجال الأفراد” ، وأسأل الله العلي القدير التوفيق للجميع” .

وأوضح سمو الأمير مشعل بن ماجد في تصريح صحفي عقب الحفل ، أن جائزة جدة للإبداع تقدر العمل المبدع والرؤية الجديدة 2030، وكل مبادرة سواء حكومية أو خاصة أو فردية تساهم في تطوير ونماء مدينة جدة ذات قيمة ، وهناك اجتهادات كانت موجودة ولم تكن معروفة عند الكثير، واستطعنا بفضل من العام الماضي إظهارها للمجتمع وبلغت 600 مبادرة ،

تم تحكيم 300 منها بمحكمين سعوديين وهي قوية وإيجابية ونتمنى أن تكون كل عام أفضل من سابقه ، مع العلم أن الجائزة يجب أن تظهر للمجتمع التغيير والإبداع ، وهذه الجائزة جاءت لتكريم المبدعين وتكريم للمجتمع ، وهي تظهر أبناء وبنات الوطن المبدعين في جدة فقط ، ومن يستحق الدعم يدعم وبقوة ، وهناك أمثلة على ذلك.