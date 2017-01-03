الأمير مشعل يدشن حملة التحصين ويستقبل السيالي

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جدة – البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم, الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي .

وأعرب الدكتور السيالي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته للحملة ودعمه الكبير للبرامج الصحية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الحملة التي تستمر على مدى خمسة أيام, تأتي بمشاركة عدد من الكوادر الصحية بمحافظة جدة, وتم توزيعهم على فِرق ميدانية ثابتة ومتحركة لتغطى كافة أحياء مدينة جدة والمدن والقرى التابعة لها، مستهدفةً الأطفال من سن الولادة حتى خمس سنوات. وأبان أنه جرى تزويد المراكز الصحية بالتطعيمات اللازمة والتجهيزات الطبية الكافية لهذا الشأن. من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه امس المدير العام للشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور مبارك العسيري اللذين قدما للسلام على سموه. وهنأ سموه الدكتور السيالي بمناسبة تعيينه، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، منوهاً بما قدمه الدكتور العسيري إبان فتره عمله ومتابعته لجميع الأعمال المناطة به.