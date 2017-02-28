الأمير مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لماراثون جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لماراثون جدة بمقر المحافظة أمس اجتماع اللجنة العليا لماراثون جدة 2017م في دورته 13 الذي تنظمه جمعية البر بجدة بهدف دعم أنشطتها وبرامجها الخيرية ويقام يوم الجمعة(4 /6 /1438هـ -3 مارس2017م) .

وقال سموه:”: الحمد الله ماراثون جدة هو الماراثون الأكبر على مستوى المملكة ، طوال 13 عاما” مؤكداً سموه أهمية دعم جمعية البر الخيرية .

ويشارك في الماراثون كافة شرائح المجتمع لحثهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة. واستعرض الكابتن عبدالله باخشب رئيس اللجنة التنظيمية للماراثون خلال الاجتماع الخطة التنظيمية ومسارات السباق المخصصة لمختلف الفئات والتي تشمل مسار “البر” ومسافته 4 كلم، ومسار “مازدا” للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار “نسما” للعموم والكراسي المتحركة ومسافته 21 كلم، كما استعرض الاجتماع المهام المناطة بالجهات الحكومية والمشرفة على الماراثون والجهات ذات العلاقة.