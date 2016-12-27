الأمير مشعل يرأس اجتماع مجلس جمعية مراكز الأحياء

جدة – البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة أمس بمقر المحافظة، الاجتماع الأول للمجلس الفرعي لمراكز الأحياء بمحافظة جدة، بحضور أعضاء الجهات الحكومية ومجلس مراكز الأحياء .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية أهمها، تقرير عن برامج وأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لعام 2017م، والبرامج المشتركة بين الجمعية، ومحافظة جدة، والأمانة، والشرطة، والإدارة العامة للتعليم، والشؤون الصحية بجدة، التي تركز على تلبية احتياجات الأهالي لتنمية المجتمع،

كما ناقش المجلس آلية تطوير المراكز الجديدة وتطويرها ، فيما اطلع سموه على عرض مقدم من الجهات المشاركة في الاجتماع التي تهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية المنشودة. كما اطلع سموه على عرض موجز من شرطة محافظة جدة يتضمن “برنامج وفاء” تحت إطار الأمن الفكري، الذي يهدف لرفع درجة الوعي وتحفيز الولاء، مؤكداً سموه خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الجمعية ومن الجهود التي تقدمها لخدمتهم، والمساهمة الفاعلة بالأفكار، والآراء والخبرات، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات، ما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع بمحافظة جدة، وحث سموه المشاركين بالاجتماع دعم ومساندة الجمعية من خلال مسئوليتهم الاجتماعية.

وتهتم الجمعية بتنفيذ عدد من البرامج شملت، برنامج أخلاقي، وبرنامج إمكان للأسر المنتجة، وبرنامج نادينا، وبرنامج تمكين، وبرنامج سلامتك، وبرنامج ساعد، وبرنامج جاري، فيما يبلغ عدد مراكز الأحياء بمحافظة جدة 30 مركزاً، 18 مركزاً للرجال ، و10 مراكز للنساء ، ومركزين للأسر المنتجة.