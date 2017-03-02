الأمير مشعل يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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جدة – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة، والمعرض المصاحب له, تحت عنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر”, الذى يستمر أربعة أيام, بمركز ردسي مول. وتضمنت الفعاليات أهمية التوعية واتباع إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الحريق.

بعد ذلك قام سموه بزيارة للمعرض المصاحب للفعاليات, حيث شاهد العديد من البرامج الخاصة باليوم العالمي للدفاع المدني التي ستُقام في جميع محافظات العاصمة المقدسة, بهدف التعريف بالخدمات التي يُقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين, وتعريف الزوار بآليات الدفاع المدني , وتجهيزاته ومعداته .

واستمع سموه إلى شرح موجز عن الورش التفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة, وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع .

يذكر أن الدفاع المدني سيقوم بزيارات لعددٍ من المدارس والجامعات والكليات الحكومية والأهلية, والجهات الحكومية, والمستشفيات العامة والخاصة خلال الفترة الصباحية لتقديم المحاضرات التوعوية، والاطلاع على طرق الوقاية الواجب اتباعها للوقاية من المخاطر.