الأمير مشعل يرعى مؤتمر ومعرض البحر الأحمر لطب العيون

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جدة-غفران إبراهيم

أعلنت الجمعية السعودية لطب العيون عن تسجيل أكثر من (2500) مشارك في مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون ، والذي تستضيفه محافظة جدة بفندق جدة هيلتون لمدة أربعة أيام ، ووصل المشاركون وكذلك المهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى استعداداً للافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر حيث يرعى افتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة صباح اليوم الخميس.

وثمن الدكتور علي بن محمد الخيري رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر رعاية الأمير مشعل بن ماجد، مؤكداً أن هذه الرعاية تؤكد اهتمام سموه بالفعاليات التي تقام بالمحافظة والتي جعلت منها منصة لكافة الفعاليات ومنها المؤتمرات الطبية الكبرى في كافة المجالات ، وأشار إلى أن المؤتمر سيطلق فعالياته الطبية المتخصصة بحضور (180) متحدثاً دولياً ومحلياً من خلال (80) جلسة علمية تشمل أكثر من (350) ورقة عمل.

من جهته ، أكد الدكتور سعيد الغامدي رئيس اللجنة العلمية أهمية المؤتمر في متابعة التطورات العالمية في مجال طب العيون والاستفادة من الخبرات والنجاحات المتميزة في مختلف التخصصات الطبية لاسيما تخصص تخصصات العيون الذي تشهد طفرة مهمة في جانب التقنيات التشخيصية والعلاجات الجديدة. مشيراً إلى أن (50) كورساً وورشة طبية تم الانتهاء منها انتظارا للافتتاح الرسمي.