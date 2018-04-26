الأمير مشعل يزور مهرجان الصندوق الأزرق

جدة – البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء أمس مهرجان الصندوق الأزرق “اكتشفوا عالم التوحد – معرفة – ترفيه – تشويق “الذي نظمه مركز جدة للتوحد , تزامناً مع اليوم العالمي للتوحد ، وذلك في نادي سماء الغربية للطيران بجدة .

وشاركت الجمعية الفيصلية النسوية بجدة ممثلة بمركز جدة للتوحد في الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للتوحد بإطلاق المهرجان ليكون حدثاً سنوياً بارزاً لبناء وتنمية نشاطات الترفيه المجتمعي الهادف في إطار تحقيق عدد من الأهداف .

وأشارت رئيسة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز إلى أهـمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى تبني ورعاية القضايا التي تسهم في دعم المصابين بالتوحد وتمكينهم من المشاركة الفعالة ودمجهم في المجتمع بما يحقق لهم فرصة لتحقيق الذات ودعم قضيتهم وحقهم في الحياة , مثمنة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة للمهرجان الذي يعكس اهتمام سموه وتشجيعه للبرامج والنشاطات التي تدعم المصابين بالتوحد ,

وتسهم في تمكين العمل الاجتماعي ودعم الجهات غير الربحية , وتؤكد حرص محافظة جدة لتكون سباقه في دعم الجهود التطوعية والأعمال الإنسانية لتكون بمثابة قدوة لجميع المؤسسات والقطاعات الأهلية والحكومية .

وأكد سموها أن الرعاية تأتي في إطار حرص سمو محافظ جدة لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة , عادة مركز جدة للتوحد الذي تأسس عام 1993م كأول مركز عربي يقدم خدماته لأطفال التوحد ويعني بتأهيلهم،مما صنفت المملكة كأول دولة في الشرق الأوسط تهتم بقضية التوحد , مقدمة شكرها لجميع المؤسسات والشركات الراعية والداعمة لمهرجان الصندوق الأزرق التي تعزز جانب المسئولية المجتمعية والمساندة الفعالة في تمكين طلاب المركز لتحقيق مزيد من المكاسب والإنجازات وتسخير الإمكانيات لنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها.