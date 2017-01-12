الأمير مشعل يستقبل أبو الخيور وطيب
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جدة – البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه أمس , مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال أبو الخيور ، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد أحمد طيب اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين .
وقدّم سموه التهنئة لهما بمناسبة توليهما مهامهما الجديدة ، منوهاً بما قدمه السفير طيب أثناء فترة عمله مديراً لفرع وزارة الخارجية ومتابعته لجميع الأعمال المناطة به ، متمنياً للسفير أبو الخيور مزيداً من التوفيق والنجاح .
الوسوم:استقبال, الأمير مشعل
التصنيف: محليات
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