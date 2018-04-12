الأمير مشعل يشرف حفل تخريج 1878 طالبا بجامعة جدة

جدة – البلاد

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شرف محافظ محافظة جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء أمس حفل تخريج الدفعة الثالثة للعام الجامعي 1439هـ من جامعة جدة البالغ عددهم 1878 طالباً.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، تلا ذلك مسيرة الخريجين وبدئ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة ، ثم الأوبريت السنوي بعنوان “جدة 1344هـ” .

واستعرض عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عامر بن عواض الزايدي إحصائية الخريجين من مختلف كليات الجامعة التي تضمنت 1367 طالباً من مرحلة البكالوريوس و23 طالباً من مرحلة الماجستير و488 طالباً حاصلاّ على الدبلوم العام في التربية .

وألقى الطالب هشام بن محمد المولد كلمة الخريجين التي قدم خلالها شكره لسموه على تشريفه الحفل ومشاركته الخريجين فرحتهم بعدها أدى طلاب كلية الطب بالجامعة قسم الكلية .

عقب ذلك أعلن مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان منح الدرجة العلمية للطلاب الخريجين ، ثم كرم الأمير مشعل الطلاب المتفوقين من الخريجين في مختلف الدرجات العلمية وتجول سموه في المعرض المصاحب.