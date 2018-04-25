الأمير مشعل يشرف حفل تخريج 4600 متدرب ومتدربة من الكليات التقنية

جدة – البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، أمس حفل تخريج 4600 متدرب ومتدربة ، من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم بمختلف التخصصات التقنية ، والفنية ، والهندسية بكليات التقنية والاتصالات والكليات التقنية العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية بمحافظات منطقة مكة المكرمة في مقر المعهد الثانوي الصناعي بجدة بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة.

ودشن سموه فعاليات لقاء التوظيف الموحد ، وتجول في معرض مركز الموهوبين التقنيين مستمعاً لشرح عن محتويات المعرض .

ونوه معالي المحافظ بالدعم غير المحدود الذي تحظى به المؤسسة ووحداتها في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو محافظ جدة ، حرصهما الدائم على مشاركة أبنائهم المتدربين والمتدربات أفراحهم وإنجازاتهم.

من جانبه حث مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الخريجين إلى مشاركة مخلصة في تحقيق أهداف الوطن الذي يعيش اليوم نهضة شاملة وتنمية مستدامة للتسابق الحضاري نحو العالم الأول.

من جهة أخرى استقبل سموه في مكتبه بجدة أمس، مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد أحمد عبدالله ، الذي قدم للسلام على سموه؛ بمناسبة تعيينه مديراً لجمرك ميناء جدة الإسلامي .وهنأ سموه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي ، متمنياً له دوام العون والتوفيق ، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن والمواطن .

من جانبه عبّر مدير ميناء جدة الإسلامي ، عن شكره لسمو محافظ جدة ، سائلاً الله تعالى، أن يوفقه لخدمة هذه البلاد المباركة .