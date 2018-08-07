الأمير مشعل يشرف حفل فرح جدة

جدة -عبدالهادي المالكي

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يُشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة حفل فرح جدة بزواج 1400 شاب وفتاة وذلك مساء غد بمركز جدة للمنتديات والفعاليات .

فيما أعرب الأستاذ أحمد بن صالح آل سلطان العمري رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج بجدة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته لهذا الحدث الاجتماعي الضخم والهام ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على حضوره وتشريفه لحفل فرح جدة ومشاركته 1400 شاب وفتاة فرحتهم ، مؤكدا أن هذه الرعاية والاهتمام المتواصل يعكس عناية ولاة أمرنا بهذه المشاريع الاجتماعية والخيرية التي تسهم في استقرار المجتمع ونمائه وتحقق التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته .

وأوضح العمري أن الجمعية تعتز بالتعاون المشترك بينها وبين رجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل مساعدة الشباب والفتيات على الزواج، مؤكداً بأن العمل الاجتماعي هو عمل تكاملي لا بد فيه من تعاون وتكاتف الجهود لخدمة المجتمع وأفراده.

وأشار إلى أن تنظيم الجمعية لهذا المشروع الاجتماعي الهام يأتي بهدف تيسير الزواج وتخفيض الأعباء المالية الكبيرة التي تثقل كاهل العرسان،وأضاف أن الجمعية استطاعت وبفضل الله تعالى ثم بالتعاون مع رجال الأعمال ومحبي الخير والإحسان من تزويج أكثر من (86000) شاب وفتاة بحمد الله وتوفيقه.

كما أشاد فضيلة الشيخ عبدالمحسن الخيال العضو المؤسّس للجمعية ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً بإسهامات ولاة الأمر والمسؤولين ووقفاتهم الدائمة مع الجمعية وحرصهم الشديد على تذليل الكثير من الصعوبات والعقبات التي تعترض خدمة شباب وفتيات هذا الوطن الغالي، مؤكدا فضيلته إلى أن تبني الجمعية لمشاريع تيسير الزواج كفرح جدة من المناسبات والمشاريع العزيز والغالية على قلوبنا بهدف مساعدة شباب وفتيات الوطن على الزواج و تخفيض العبء الكبير والتكاليف الباهظة على كاهل العرسان، فضلاً عن تحقيق تكاتف القطاع العام والخاص والخيري في تحقيق التكافل الاجتماعي.

يُذكر أن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة ومتميزة على مستوى المملكة وتعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة؛ من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز.

وتستقبل الجمعية الخيرية الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج، في شكل مبالغ نقدية أو قروض ميسّرة أو مواد عينية من أثاث أو أجهزة كهربائية.