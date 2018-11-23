الأمير مشعل يشهد توقيع 4 اتفاقيات بين أمانة جدة وجمعية مراكز الأحياء

جدة – عبد الهادي المالكي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة أمس توقيع 4 اتفاقيات بين أمانة جدة ، وجمعية مراكز الأحياء ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة ، وذلك بمقر المحافظة .

وأوضح الأمير مشعل بن ماجد ، في كلمته خلال مراسم التوقيع ، أن إنشاء المراكز والحدائق في الأحياء يوفر بيئة صحية تعمل على رفع مستوى مرتادي المراكز خاصة الشباب منهم ، مشيراً سموه إلى أن التجارب والدراسات أثبتت ارتفاع المستوى التعليمي ، والصحي ، والرياضي ، والاجتماعي لهم .

وطالب سموه سكان جدة بالمشاركة الفعّالة في أنشطة وبرامج المراكز والمحافظة عليها ، لتكون لبنة حسنة في ترابط وتقارب السكان بمدينة جدة لتقديمها كمدينة أكثر إيجابية ومثالية ، مقدماً شكره لمعالي أمين محافظة جدة ، والشركات الداعمة ، والأهالي ، وجمعية مراكز الأحياء على ما قدموه من جهدٍ ومشاركة في الجمعية .

وتتضمن الاتفاقية تسليم جمعية مراكز الأحياء بجدة عدداً من المواقع من أمانة جدة لإنشاء وتطوير حدائق وملاعب في عددٍ من الأحياء ، حيث تكفّلت بعض الجهات الخاصة برعاية المشروعات كمسؤولية مجتمعية .

واطلع سموه على شرحٍ موجز عن المشروعات ، وهي : مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بكُبري الفلاح ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة حي الشاطئ ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة المليساء بحي الخمرة ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة بحي الزهرة .

ووقع الاتفاقيات معالي أمين محافظة جدة ، صالح بن علي التركي ، والأمين العام لمراكز الأحياء بمحافظة جدة ، الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي .

وتشمل الاتفاقية الأولى إنشاء عدد من الملاعب تحت كوبري الخير حيث تكفلت شركة البيك بمصاريف الإنشاء والصيانة والتطوير، ويمثلها المهندس رامي أبو غزالة ، فيما تقوم الجمعية بتشغيل الملاعب للشباب بالمحافظة ، في حين شملت الاتفاقية الثانية تسليم الأمانة حديقة بحي الشاطئ للجمعية حيث تكفل أهالي حي الشاطئ بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ، ويمثلهم سعيد بن أحمد باسمح .

وتتضمن الاتفاقية الثالثة تسليم الأمانة حديقة “المليساء” الكائنة بحي الخمرة لجمعية مراكز الأحياء بجدة ، وتتكفل شركة “مبكو” بكافة أعمال الإنشاء والتطوير اللازمة للحديقة ، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس سامي الصفران ، فيما تقوم الجمعية بتشغيل الحديقة ، كما تتضمن الاتفاقية الرابعة تسليم الأمانة حديقة بحي الزهرة للجمعية وتتكفل شركة نسمة القابضة بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ، ويمثلهم مدير علاقات خدمة المجتمع سعيد محمد آل مشرف .

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح في وقتٍ سابق عددا من المراكز بحي المنتزهات ، وحي الصفا ، وحي المحمدية بجدة التابعة لمراكز جمعية الأحياء ، التي تُعنى ببناء الإنسان تعمل بمعايير عالية وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة ، وتهدف إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع من خلال إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء ، تكون بمثابة مراكز اجتماعية ، ورياضية ، وثقافية عالية المستوى ، وتواكب رؤية المملكة 2030.