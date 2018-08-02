الأمير مشعل يطلع على أعمال هيئة المحامين ويستقبل العنزي

جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه أمس، رئيس وأعضاء لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة المكرمة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى عرض موجز قدمه رئيس اللجنة عن دور الهيئة السعودية للمحامين في خدمة وتطوير مهنة ومكاتب المحاماة والمنظومة القانونية بوجه عام.

واطلع سموه على أعمال اللجنة لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة السعودية للمحامين.

واستمع أعضاء اللجنة إلى توجيهات سموه، حاثاً الجميع على بذل الجهود لتحقيق المصلحة العامة وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

كما استقبل سموه بمكتبه أمس، اللواء تركي العنزي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مساعداً لوكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر اللواء العنزي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة الكريمة.