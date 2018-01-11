الأمير مشعل يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي لطب العيون

جدة – البلاد

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء أمس فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون, وذلك بفندق جدة هيلتون .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن أحمد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن شكره وتقديره باسمه واسم المشاركين للقيادة الحكيمة ،حفظها الله ، لما تقدمه من دعم للطب بشكل عام ولطب وجراحة العيون بشكل خاص.

وأوضح سموه، أن هذا المؤتمر الدولي يواكب التطورات الحديثة في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون والبصريات ، مشيراً إلى أن المؤتمر نجح في جذب الخبرات الطبية من مختلف أنحاء العالم ، إلى جانب مشاركة الأطباء والطبيبات وأخصائي وأخصائيات البصريات السعوديين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، حتى أصبح مؤتمر البحر الأحمر بجدارة واحداً من أهم الفعاليات الطبية في العالم. وأكد سموه ، أن الجمعية السعودية لطب العيون تضع “التعليم الطبي المستمر” في مقدمة أهدافها، حيث نظمت 31 مؤتمراً علميا سنويا، وأكثر من 60 ندوة علمية بمختلف مناطق المملكة، وأكثر من (170 ندوة عامة) للتوعية بأمراض العيون الشائعة ، فيما أصدرت 23 كتيبا لنشر الوعي الصحي بأمراض العيون في طبعات عديدة يتم توزيعها خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعاليات، لتكون مرجعا علميًا فريدًا، كما أن “المجلة السعودية لطب العيون” حققت مكانة متميزة كمجلة محكَّمة في طب العيون ، تُعنى بنشر الدراسات والأبحاث العلمية لدعم الباحث المتخصص ولتطوير أبحاث أمراض العيون عبر أشهر المواقع الدولية المتخصصة في نشر المجلات العلمية والطبية ، بينما يواصل موقع الجمعية الإلكتروني نجاحه في خدمة مجتمع طب العيون. كما قدم سمو رئيس الجمعية السعودية لطب العيون شكره للأطباء الزائرين واللجان كافة وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر .بعد ذلك قام سمو محافظ جدة بجولة على المعرض المصاحب.