الأمير مشعل يكرم ألف حافظ وحافظة لكتاب الله

جدة -عبدالهادي المالكي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء أمس الأربعاء 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وذلك خلال الحفل السنوي (إكرام 39) والذي حضره عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين بفندق هيلتون جدة.

وفي كلمته خلال الحفل رفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظهم الله) أحر التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام 1439هـ بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبيّن رئيس خيركم أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بالشباب، والفتيات وتكوين بيئة جاذبة لهم وتربية قرآنية في حلقات التحفيظ، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتمسك بتعاليمه، وفق منهج الوسطية المعتدل وتحصينهم من الغلو والتطرف ، وتربيتهم على قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية وتعزيز الوازع الديني والوطني بطاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والعمل يداً واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض ، موضحاً أن خيركم تعد أول جمعية خيرية تقدم دورات في الأمن الفكري لمنسوبيها وتقيم ملتقيات متخصصة لذلك.

كما ذكر المهندس حنفي أن خيركم قدمت هذا العام العديد من البرامج النوعية في تعليم القرآن الكريم وأتاحت خيارات تعليمية متعددة: في الحلقات والفصول، وفي الجهات الحكومية والخاصة، ولذوي الاحتياجات الخاصة رجالا ونساءً كباراً وصغاراً، وعبر حلقاتها الإلكترونية والهاتفية والأجهزة الذكية، مما رفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من (700,000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم. ودعا رئيس خيركم في نهاية حديثه لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي سائلاً المولى أن يخذل أعداءهم وأن يكتب لهم النصر والتمكين وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين ، ويتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم .

كما أثنى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ على جهود جمعية خيركم وإنجازاتها والتي تتوج سنويا بتخريج 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله مشيرا أن جمعيات القرآن ماكان لها هذا النجاح لولا توفيق الله ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك والذين جعلوا هذا القرآن دستورا للبلاد.

وبعد أن شهد الحفل العديد من الفقرات منها مسيرة الحفاظ وكلمة لأصغر الطلاب الأوائل تحدث فيها عن أثر القرآن الكريم في حياته وعرض مرئي عن مسيرة خيركم خلال 43 عاماً ، كرّم الأمير مشعل بن ماجد الطلاب الـ 13 الأوائل على مستوى محافظة جدة ورعاة وداعمي حلقات القرآن الكريم , كما تسلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من رئيس جمعية خيركم.

أسماء الحفظة الأوائل:

عبدالله محمد عبدالمتين عثمان – عمر عبدالعزيز سليمان- عبدالقادر رشدي باكو- مهند محمد حسين- أصيل عبدالرحمن باكلكا – يوسف عبدالله باطهف – عبدالرحمن محمد الأهدل – حمزة علي أبو علي -عبدالرحمن حسن كداف – عبدالله رمضان مهدلي- زكريا قايد غالب- سيف الله نذير إبراهيم ويوسف خالد مزجاجي.