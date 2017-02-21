الأمير مشعل يلتقي الفائزين بجائزة التميز الإداري

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جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمقر المحافظة أمس مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي, وعدد من القيادات التعليمية, والفائزين والفائزات بجائزة التميّز الوزاريّة في نسختها السابعة .

وعبر سموه في كلمته خلال اللقاء, عن فخره والوطن، بتحقيق معلمي وطلاب المحافظة جائزة التميز, سائلاً الله تعالى للطلبة والطالبات الفائزين والفائزات التوفيق الدائم، وأن يحققوا كل عام هذه الإنجازات .

من جانبه قدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود للعلم والتعليم في بلادنا, مثمنا لسمو محافظ جدة دعمه واهتمامه بالتعليم في المحافظة،

مؤكداً أنّ استقبال وتهنئة سموه ستكون حافزاً للجميع للحفاظ على التميّز ومواصلة السير نحو جودة الأداء التعليمي والتربوي في المحافظة .

وكان تعليم جدة قد حقق المركز الأول في الجائزة لفئة التميز الإداري كما حقق منسوبوه ومنسوباته 13 مقعداً من فئات الجائزة المختلفة خلال الحفل الذي رعاه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في الرياض الأسبوع الماضي.