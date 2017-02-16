الأمير مقرن يدشن مبرة سموه بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس الجمعية العمومية والمجلس الفخري ومجلس إدارة البيان الخيرية للتعليم ، مساء الاثنين الماضي ، مبرة الأمير مقرن بن عبد العزيز ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وعدد من كبار المسؤولين .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز في كلمته بمناسبة افتتاح جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ، أن الأمم تنهض وتسود وترفع بالعلم والمعرفة ، ولا أدلّ من ذلك حينما كان الرعيل الأول من المسلمين قادة للعالم بعلمهم ومعرفتهم حيث استنار العالم أجمع بعلمهم وحضارتهم .

وقال سموه : “إن الله منّ على هذه البلاد بالملك المؤسس الملك عبد العزيز “طيب الله ثراه” الذي وحد كلمتها وجمع صفها وسار للنهوض بالمملكة بشتى المجالات وتبعه من بعده أبناؤه البررة للنهوض والارتقاء بمستوى المملكة لينعم المواطن والمقيم بأرقي الخدمات الصحية والتعليمية وبشتى الخدمات وما هذه الجامعة إلا غيض من فيض من الصروح التعليمية بمملكتنا الغالية ” .

وأشار سموه إلى أن هدف الجامعة هو المساهمة في إعداد جيل واع مدرك لمسؤولياته وواجباته تجاه دينه ثم مليكه ووطنه , لافتاً النظر إلى أن من أولى المتطلبات لهذه الجامعة أن تكون متفردة في تميزها الأكاديمي والمهني وتأصيل أخلاق ديننا السمح

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، كلمة رحب من خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وقال سموه : ” لقد حظيت طيبة الطيبة بعناية واهتمام بالغين من ملوكِ هذه البلاد منذ المؤسس الأول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – ولازالت تحظي بعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود – حفظه الله- في كافة المجالات التنموية والتي من بينها المشاريع التعليمية التي أسهمت في الارتقاء بالجوانب الفكرية والثقافية ” .

وأضاف سموه : ” نشهد هذه الليلة افتتاح جامعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي تٌعد صرحاً علمياً جديداً يضاف إلى ما تحقق من نهضة تعليمية بالمدينة المنورة “.

عقب ذلك قدم مدير جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور خضر بن عليان القرشي ، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، على هذا الصرح التعليمي، سائلا الله أن يكون في ميزان حسناته وأن ينفع بها أهالي المدينة المنورة “.

بدوره أكد المهندس قيس بن إبراهيم جليدان في كلمة المؤسسين تبرع سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز السخي عند منحه أرض الجامعة عند تأسيسها كان الغرسة الأولى والمهمة في بناء هذا الصرح التعليمي، ومن ثم تابع سموه ذلك الدعم من خلال منحه مؤخراً أرض المبرة بجوار المسجد النبوي الشريف ليدعم بذلك المسيرة التعليمية الرامية إلى توفير البيئة التعليمية اللازمة التي يمكن من خلالها بناء جيل المستقبل.

عقب ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الجمعية العمومية والمجلس الفخري ومجلس إدارة البيان الخيرية للتعليم الفائزين بجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية ,كما سلم سموه صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة درعاً تذكاريا بهذه المناسبة.