الأمير مقرن يفتتح المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية أمس انطلاق فعاليات “المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية ” الذي ينظمه مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية، بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وفور وصول سموه مقر الحفل بدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود كلمه قال فيها :” في هذا اليوم يتجدد اللقاء بكم في مناسبة انعقاد المؤتمر السعودي السادس للصحة الالكترونية 2017 م وإنه لمن دواعي سروري مشاركتكم حفل افتتاح هذا المؤتمر الطموح”،

داعيا المولى عز وجل أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المأمولة وان يخرج بتوصيات ايجابية وفاعله من خلال مشاركة وتبادل البحوث والنتائج وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية .

وأضاف سموه :” إن انعقاد هذا المؤتمر للمرة السادسة يصور جزء مما يشهده وطننا الغالي ولله الحمد والمنة من نهضة وتطور ونماء على كافة الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – واخص بالذكر المجال الصحي الذي يلقى عناية ودعم ومتابعة مستمرة من ولاة الأمر – يحفظهم الله – لتوحيد الجهود والأهداف والآليات من اجل تفعيل أعلى التقنيات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية”.

وفي الختام بارك سموه افتتاح هذا المؤتمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحقق انعقاده الوصول إلى توصيات تكون بإذن الله عوناً لتعزيز استخدام التقنية وتسريع عجلة التحول الإلكتروني للخدمات الصحية، وأن يكون فيما يعقد من مؤتمرات في هذه المجالات عوناً للمتخصصين في المجال الصحي للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي.

ثم ألقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي كلمة قدم فيها شكره لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، على رعايته للمؤتمرعادا المؤتمر أكبر حدث متخصص في مجال الصحة الإلكتروني.

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية الدكتور رياض الشمري كلمة ذكر فيها أن الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية تتشرف بالترحيب بكم وتفتخر بالاحتفال بالذكرى العاشرة لعقد المؤتمر وذلك بعد النجاحات الباهرة الذي تحققت في هذه المؤتمرات ولله الحمد.

إثر ذلك كرم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية السابق الدكتور بندر الحقباني والمشاركين في المؤتمر من باحثين وأساتذة وخبراء من داخل وخارج المملكة كما قدم سمو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز درعا تذكاريا لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز. بعد ذلك دشن سموه المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قص سموه الشريط إيذانا بافتتاح المعرض وأبدئ سموه إعجابه بما شاهده.