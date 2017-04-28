العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يزور مقر السفارة السعودية بالقاهرة

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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يزور مقر السفارة السعودية بالقاهرة
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زار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم، مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المصرية القاهرة.

واستقبل العيسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد عبد العزيز قطان، وعدد من أعضاء السفارة.

واستمع معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من معالي السفير قطان لشرح موجز عن المبنى وما يضمه من الملحقيات والمكاتب والأقسام.

حيث أثنى على ما تقوم السفارة من المهام والواجبات على الوجه المطلوب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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التصنيف: محليات

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