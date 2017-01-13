الأنصاري حزين لإيقاف الرياضة الكويتية

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الكويت- وكالات

أبدى محترف نادي الاتحاد، اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، حزنه الشديد بعد قرار إيقاف الرياضة الكويتية، واستبعاد الأندية والمنتخبات من المشاركات الدولية.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد غرد الأنصاري: “حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تسبب في إيقاف الرياضة”.

هذا وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي للكويت؛ بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية الدولية، وأدى قرار الفيفا إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.