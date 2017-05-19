العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأنصاري في العميد لموسم جديد

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الأنصاري في العميد لموسم جديد
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جدة- البلاد
أعلن نادي القادسية الكويتي، عن اتمام إجراءات انتقال المحترف فهد الأنصاري إلى صفوف الاتحاد لموسم آخر على سبيل الإعارة، مقابل 200 ألف دولار، حصل عليها النادي.

وقال رضا معرفي أمين سر النادي في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقادسية:” نشكر إدارة نادي الاتحاد، على إنهاء إجراءات إعارة اللاعب فهد الأنصاري، وتفاهم الطرفين على حصة القادسية البالغة 200 ألف دولار”.

وكانت حالة من الشد والجذب بين الطرفين، قد نشبت مؤخرا بعد مخاطبات العميد لإدارة القادسية بشأن استعارة فهد الانصاري مجانًا، لكن الأمر أغضب الإدارة القدساوية، التي عبرت عن انزعاجها من المخاطبات الاتحادية.

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التصنيف: الرياضة

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