الأنصاري للبيئة وغلام للأرصاد والجازع للمناطق.. الرئيس العام يعيد هيكلة (الهيئة) ويكلف نوابًا ومديري عموم

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جدة – عبد الهادي المالكي

أصدر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، حزمة من القرارات المتصلة بالهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، المصادق عليها من قِبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ، وقد شملت القرارات تكليف عدد من القيادات الشابة، وذوي الخبرة في المناصب العليا والإدارية والفنية بالهيئة .

حيث كُلّف الدكتور أحمد الأنصاري نائباً للرئيس لشؤون البيئة ، كما كُلّف الدكتور أيمن غلام نائباً للرئيس لشؤون الأرصاد، والدكتور عبد الله الجازع نائباً للرئيس لشؤون المناطق. وتضمنت القرارات تكليف مدراء العموم والإدارات الفنية والإدارية في إطار الهيكل التنظيمي المرحلي، والذي رُوعي فيه تحول الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هيئة، بالإضافة للمهام التنفيذية الموكلة لها ولتطلعاتها المستقبلية، بما يتناسب مع رؤية 2030م .