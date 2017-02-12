العدد 21843 12 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأنصاري: لم أتدرب منذ أسبوع

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الأنصاري: لم أتدرب منذ أسبوع
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أكد فهد الأنصاري، أن غيابه في الفترة الماضية يعود للإصابة التي تعرض لها مبينًا أنه لم يشارك في التدريبات الماضية لمدة ٧ أيام، وهذا ماجعل المدرب يضعه في قائمة الاحتياط بشوط المباراة الأول،

واعتبر أن الفوز على فريق التعاون يعد أمرا هاما لقوة الخصم، الذي لم يكن سهلا داخل الميدان. وقال: إن الحصول على النقاط الثلاث سيعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري، بمشيئة الله.

وأشار إلى أن المدرب سييرا طلب منهم اللعب في نصف الملعب للسيطرة على مجريات اللقاء.‏‫

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التصنيف: الرياضة

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