الأنصاري: لم نتأثر بالغيابات رغم الخسارة

شارك عبر واتساب

جدة-عبدالعزيز عركوك

قال لاعب نادي الاتحاد فهد الأنصاري: إن فريقه فعل كل شيء في مواجهة أمس أمام الطائي، واستخدم جميع الحلول والوسائل للوصول إلى الشباك، ولكن لم يحالفنا التوفيق،

وأضاف:إن الغيابات التي شهدتها تشكيلة الفريق تحمل أسماء مهمة، ولها ثقلها ولكن المتواجدين كانوا على أحسن حال، ولم يتأثر الاتحاد بذلك النقص،

وأشار إلى أنه في حالة الخسارة تجد النقاد والإعلام يكثرون من الانتقادات، بخلاف مانجده من ثناء وتمجيد عند الانتصار.

وقال الأنصاري: إنهم كلاعبين يعدون جماهيرهم بتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحاتهم في مسابقة الدوري، بالإضافة للعمل على تحقيق لقب كأس ولي العهد.