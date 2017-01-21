العدد 21821 21 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأنصاري: لم نتأثر بالغيابات رغم الخسارة

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الأنصاري: لم نتأثر بالغيابات رغم الخسارة
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جدة-عبدالعزيز عركوك

قال لاعب نادي الاتحاد فهد الأنصاري: إن فريقه فعل كل شيء في مواجهة أمس أمام الطائي، واستخدم جميع الحلول والوسائل للوصول إلى الشباك، ولكن لم يحالفنا التوفيق،

وأضاف:إن الغيابات التي شهدتها تشكيلة الفريق تحمل أسماء مهمة، ولها ثقلها ولكن المتواجدين كانوا على أحسن حال، ولم يتأثر الاتحاد بذلك النقص،

وأشار إلى أنه في حالة الخسارة تجد النقاد والإعلام يكثرون من الانتقادات، بخلاف مانجده من ثناء وتمجيد عند الانتصار.

وقال الأنصاري: إنهم كلاعبين يعدون جماهيرهم بتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحاتهم في مسابقة الدوري، بالإضافة للعمل على تحقيق لقب كأس ولي العهد.

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التصنيف: الرياضة

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