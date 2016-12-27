الأنصاري : لن نفرط في بطاقة التأهل
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قال المحترف الكويتي فهد الأنصاري: إنه سيواصل تقديم كل مالديه في مختلف اللقاءات بما فيها مواجهة الديربي أمام الأهلي؛ في سبيل إسعاد الجماهير الاتحادية التي وقفت وساندت الفريق منذ فترة الإعداد وفي المواجهات الودية، حتى هذه اللحظة، مبينا أنه يعلم أهمية مباراة اليوم، ومدى اهتمام الشارع السعودي بها؛ لذلك حرص خلال الفترة الماضية على التجهيز النفسي والفني للظهور بشكل مغاير، والمساهمة في تقديم العمل الجماعي مع زملائه اللاعبين؛ لتحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل لنهائي كأس ولي العهد، وأشار الأنصاري إلى أن المستويات التي يقدمها في الجولات الماضية تأتي بفضل الله- سبحانه وتعالى- ثم دعم الإدارة واللاعبين والجماهير، مؤكدا أن الهدف الحقيقي في المواجهات هو تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير الاتحادية.
التصنيف: الرياضة
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