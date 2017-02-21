الأهـلـي لا يــضيــع !

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يـاسـر الـنـهـدي

• في عالم الأمثال، قالوا: كثر الدق يفك اللحام. وفي كرة القدم كثرة “الخسائر” تولد اليأس والانهزامية، وعدم الثقة من الجميع !

• الأهلي الذي حقق ثلاثية الموسم الماضي لديه

من الإمكانيات والدعم، مالم يجده فريق آخر، لكنه اليوم تجده يخسر بمستوى هزيل، لايوحي بوجود تكتيك مدرب ولا إصرار لاعبين أبطال، ولا إدارة تنتشل الفريق من وحل الخسائر !

• اليوم من حق المدرج الملكي أن يعاتب ويطالب؛ حفاظاً على بطل الثلاثية خوفاً على الفريق من العودة إلى المربع الأول بفقدان الهيبة والسيطرة على البطولات ، بعد أن عانى الأمرين سلفاً بعدم تحقيق البطولات الكبيرة؛ سواء من تخبط إدارة فاشلة، أو تواجد أشباه لاعبين !

•في الأهلي إذا لم يتدارك المسؤولون فك اللغز الحائر بين الإدارة، وجروس واللاعبين والجهاز الإداري لن ينهض مجدداً للمضي قدماً نحو البطولات !

• رسالة لرئيس ومدرب ولاعبي الأهلي أمامكم بطولة آسيويه مهمة، مع العلم أن الدوري حسابياً لم يودعكم للآن، فكل صعب بالمثابرة لن يصبح مستحيلا ..فمواجهات المنافسين ستبقي بصيص أمل .. فعليكم التوكل وتصحيح الأخطاء، وعدم اليأس للمنافسة على ما ضاع !

مخرج :

• كل ما قلت هانت، استجد علمٍ جديد !

yaseralnahdi@