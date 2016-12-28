الأهلاويون يطالبون بإيقاف عبث جروس

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جدة – أحمد إلياس

حملت جماهير النادي الأهلي مدرب فريقها السويسري كريستيان جروس الخسارة القاسية أمس أمام فريق الاتحاد،

وطالبت الجماهير الغاضبة في الملعب وشبكات التواصل الاجتماعي إدارة الاهلي بالجلوس مع جروس ومحاسبته على الأخطاء المتكررة للفريق في منافسات الدوري وكأس ولي العهد، والتي كانت نتيجتها خسارة المنافسة على البطولة، والخروج أمام المنافس التقليدي الذي حقق فوره الأول على الأهلي في الجوهرة والأول منذ خمسة مواسم،

وكانت الانتقادات طالت جروس بسبب ضعف التنظيم الدفاعي وعدم الزج باللاعب سلمان المؤشر منذ بداية المباراة، ما تسبب في ضعف الجهة اليسرى التي جاء منها هدفا الاتحاد الاول والثاني، والظهور المخجل للاعب علي عواجي في لقاء الديربي .