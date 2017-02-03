الأهلي الأعلى في القيمة السوقية بين الأربعة الكبار

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جدة ـ البلاد

يستعد الاتحاد والأهلي لخوض ديربي جدة يوم الجمعة ضمن الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين. ومن خلال السطور القادمة سنرصد معلومات عن القيمة السوقية للاتحاد والأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ونشر الموقع أن الأهلي هو الأعلى من ناحية القيمة السوقية والتي وصلت قبل الديربي إلى 23.5 مليون جنيه استرليني، الاتحاد جاء في المركز الرابع بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني فيما جاء الهلال في المركز الثاني 19.8 مليون استرليني والنصر ثالثا 16.4 مليون إسترليني.

عمر السومة هو أغلى لاعبي دوري جميل في القيمة السوقية برصيد 4.5 مليون جنيه إسترليني لكنه لن يتواجد في هذه المباراة بداعي الإيقاف، فيما يعد أعلى لاعبي الاتحاد من حيث القيمة السوقية فهد المولد برصيد 2.4 مليون جنيه استرليني.