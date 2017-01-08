الأهلي المصري يضع العميد في مأزق
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جدة- البلاد
وضع النادي الأهلي المصري نادي الاتحاد في مأزق كبير، بعد أن قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي المصري، إلغاء المعسكر الذي كان ينوي الفريق القاهري اقامته في مدينة جدة؛ من أجل تجهيز الفريق لمواجهة الزمالك في ديربي القاهرة في لقاء السوبر الذي سيقام في 10 فبراير القادم، ولم يوضح الجهاز الفني في الأهلي أسباب إلغاء المعسكر .
وجاء القرار الأهلاوي الصادم للاتحاديين بسبب أن الفريقين اتفقا على لعب مباراة ودية خلال فترة اقامة النادي المصري معسكره في مدينة جدة، والذي يصادف فترة توقف منافسات الدوري السعودي، ويتناسب مع نادي الاتحاد، لكن قرار الجهاز الفني بالنادي الأهلي أحرج الاتحاديين والذين بات عليهم مخاطبة فريق آخر؛ من أجل ترتيب مباراة ودية معه قبيل انطلاق منافسات دوري جميل .
الوسوم:مأزق الاتحاد
التصنيف: الرياضة
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