الأهلي المصري يواجه الفيصلي الأردني

الإسكندرية- البلاد

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالبطولة العربية، وصعود 4 فرق للمربع الذهبي: “الأهلي المصري – الفيصلي الأردني – الفتح الرباطي – الترجي التونسي”. وقد أجريت أمس بالإسكندرية، قرعة الدور نصف نهائي للبطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر حاليا، وأسفرت عن وقوع الأهلي المصري، في مواجهة جديدة مع الفيصلي الأردني، بينما سيلعب الترجي التونسي، ضد الفتح الرباطي المغربي. وتم تغيير لوائح البطولة في منتصفها، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية. وكان من المفترض، أن يلعب أول المجموعة “A” مع أفضل ثان بالبطولة، على أن يلتقي أول المجموعة “B” متصدر المجموعة “C”. ووفقًا للائحة التي وضعها الاتحاد العربي في حالة صعود أفضل ثان بالبطولة من المجموعة A، أن يلعب أول المجموعة A مع أول المجموعة C، وكذلك يلعب بطل المجموعة B، مع ثاني المجموعة A. أي من المفترض، أن يواجه الفيصلي الأردني، فريق الترجي التونسي، على أن يلتقي الفتح الرباطي، الأهلي المصري.

وتم تغيير نظام البطولة إلى قرعة مفتوحة، دون توضيح أسباب إجراء تغييرات على النظام، الذي تم وضعه قبل انطلاق البطولة يوم 22 من شهر يوليو الماضي.

وكان لابد أن يتم العمل باللائحة التي وضعها الاتحاد العربي من قبل، خصوصًا إذا كانت الأسباب الحقيقة من البطولة فنية في المقام الأول.

واختلف البعض أن الهدف الحقيقي من البطولة هو تسويقي، لذلك تم إبعاد الترجي عن مواجهة الأهلي، باعتبارهما الأقوى، من أجل تحقيق أهداف ربحية جديدة حال تواجدهما في النهائي. وازدادت حالة الجدل، خصوصًا أن راعي البطولة العربية “صلة” هو راعي النادي الأهلي المشارك أيضًا، الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة.

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