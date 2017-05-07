الأهلي بطلا لدوري البراعم

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جدة ـ البلاد

حقق فريق الأهلي للبراعم كأس الدوري السعودي للبراعم تحت 14 سنة لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الهلال بركلات الترجيح ” 6 – 5 ” خلال مواجهتهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في نهائي المسابقة .وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدفين لكل منهما ، حيث بدأ الهلال التسجيل عن طريق اللاعب محمد القحطاني بالدقيقة 4 ، وجاء هدف التعادل للأهلي عن طريق اللاعب نضال عطيف بالدقيقة 7 ، قبل أن يحرز اللاعب سلطان الصريحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 ، ليعادل للهلال اللاعب ريان الوارد في الدقيقة 74 .