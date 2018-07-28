الأهلي بـ(هدفين) يتخطى ماترسبرغ النمساوي

جدة – البلاد

نجحت كتيبة الأرجنتيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بابلو جويدي، في تجاوز نظيرهم ماترسبرغ النمساوي أمس الجمعة، خلال الودية التي جمعت الفريقين في النمسا، بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي “الراقي” كل من نوح الموسى، وسلمان المؤشر.

دخل المدرب جويدي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد العويس، محمد عبدالشافي، اليكسيس روانو، محمد آل فتيل، سعيد المولد، عمر الزيني، نوح الموسى، حسين المقهوي، خوسيه خواردو، سلمان المؤشر، دجانينت تفاريس، وفي الشوط الثاني أشرك “ابن التانجو” كلاً من: فهد الحربي، هاني الصبياني، علي عواجي، عبدالرحمن الحارثي، عبدالمحسن الصبحي، صافي الزقرتي، يحي القرني، ماهر عثمان.

من جهة أخرى تواصل إدارة النادي الأهلي سعيها بكل قوة إلى التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة خلال الأيام المقبلة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت مصادر مقربة أن إدارة الراقي اقتربت من حسم التعاقد من الجناح الدولي البيروفي إديسون فلوريس لاعب نادي البورج الدنماركي. وأن المفاوضات قد وصلت إلى مراحل متقدمة حيث تم إرسال العرض الرسمي للاعب وناديه. وتنتظر إدارة الأهلي الموافقة عليه والتوقيع للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وينتظر اللاعب موافقة النادي الدنماركي حيث يمتلك عدة عروض من المكسيك وأوروبا، وأن اللاعب سيحدد وجهته خلال هذا الأسبوع. يُذكر أنه في حال نجح مسؤولي الأهلي مع الجناح الدولي البيروفي إديسون فلوريس سيكون اللاعب السابع في قائمة أجانب فريق الأهلي للموسم المقبل، في ظل وجود السداسي عمر السومة ، واللاعبين المصريين محمد عبد الشافي ظهيراً أيسر، وعبد الله السعيد لاعب وسط والثنائي الإسباني أليكسيس مدافع ومانويل خوزيه لاعب وسط والمهاجم دجانيني تفاريس لاعب الرأس الأخضر وهداف الدوري المكسيكي في موسمه الماضي.