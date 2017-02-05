الأهلي والدروس الكروية

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حاتم العطرجي

•أهلي الفن

•أهلي الإبداع

• أهلي التألق

• نعم، إنه الملكي

• إنه الإمبراطور

• إنه الراقي

• ففي كل مباراة يكون عنوان الأهلي التميز

• وفي كل مباراة يُقدم نجومه الأداء الجميل

• وإن غاب لاعب، ففي الأهلي جميع اللاعبين نجوم

• حيث واصل الأهلي تخصصه في التفوق على نادي الاتحاد في الدوري، فتغلب عليه برباعية قاتلة، وبأداء أكثر من رائع

• غاب السومة عن اللقاء فضرب الأهلي بالأربعة

• غاب السومة عن اللقاء وحضر الأهلي كالبدر كاملًا

• قدم الأهلي دروسا كروية لمن أراد أن يتعلم

• قدم الأهلي دروسا كروية للغير بالمجان

• قدم الأهلي دروسا كروية سوف تُسجل في التاريخ

• ظهر الأهلي بالمستوى المطلوب

• ظهر أهلي السنة الماضية؛ فن وروح ولعب وجمال

• كانت النتيجة قاسية، وكانت قابلة للزيادة

• ما أروعك يا ملكي

• شكراً للاعبين

• شكراً للجهاز الفني

• شكراً للإدارة

• والقادم أجمل- بإذن الله تعالى

• نرددها دائماً: لك الحب والعشق والشوق والانتماء

• وعبر الزمان سنمضي معاً

تويتر : hatem_3torgy@