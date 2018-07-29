الأهلي وبارادو الجزائري (حبايب)

جدة – البلاد

لم يخلد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى الراحة التامة، عقب نهاية ودية أمس الأول أمام فريق ماترسبرغ النمساوي والتي انتهت لمصلحة (الأسود) بهدفين مقابل هدف،

إلا ولعبت كتيبة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي مواجهة ودية أمس، في مقر إقامة معسكر الفريق بالنمسا، كانت أمام فريق بارادو الجزائري، انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم بارادو في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن ينجح (القاطرة) الأهلاوية المكسيكي دجانيني في إدراك التعادل للفريق عند الدقيقة 60.

من جانب آخر، سيفتقد فريق الأهلي، جهود مدافعه الدولي معتز هوساوي، خلال تدريبات الفريق المقامة حالياً بمعسكر النمسا. وقد تعرض هوساوي لتمدد في العضلة الخلفية للساق؛ وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. ويحتاج هوساوي إلى برنامج تأهيلي، مدته أسبوعان قادمان، قبل الانخراط مرة أخرى في التدريبات الجماعية للفريق.