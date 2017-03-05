العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأهلي ولغز التراجع المخيف

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الأهلي ولغز التراجع المخيف
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جدة – أحمد إلياس

استمر فريق الأهلي في تفريطه بالنقاط السهلة لتتفاجأ جماهيره بما يحدث، وعدم وجود تحرك من الجهاز الفني أو الإداري، فخلال ثلاث جولات غاب عنها الفريق القوي المرصع بالنجوم،

وظهر بشكل باهت ومحير، فجمع في ثلاث جولات نقطة وحيدة فقط، من تسع نقاط، فبعد الخسارة الرباعية من القادسية، خسر في عقر داره بملعب الجوهرة المشعة من النصر،

ويعاود التفريط من جديد في مباراة الأمس أمام الخليج ، ما جعل جماهيره تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتطالب القائمين على الفريق بالالتفاف حول الفريق، ومعرفة الأسباب التي تسببت في هذا التراجع المخيف، والابتعاد عن المنافسة على لقب بطولة الدوري .

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التصنيف: الرياضة

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