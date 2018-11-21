الأهلي يؤجل الإعلان عن الرعاة الجدد للاتحاد

جدة- سلطان الأسمري

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع شركتين لرعاية الفريق الكروي الأول، وذلك في إطار الاهتمام بالجانب التسويقي والاستثماري، وحرصاً من إدارة نواف المقيرن على زيادة مداخيل النادي المالية خلال الفترة المقبلة.

وتبقى الاتفاق النهائي والإعلان بشكل رسمي، الأمر الذي يحدده نتيجة لقاء الديربي مساء الأحد المقبل على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ إذ تخشى الإدارة الاتحادية انعكاس الإعلان قبل المباراة المرتقبة بشكل سلبي على سير استعدادات الفريق.

على ذات الصعيد يسعى المدرب الوطني والمستشار الفني بنادي الاتحاد سعد الشهري لرسم خطة الفريق الاتحادي المستقبلية للأعوام المقبلة، بالاعتماد على العناصر الشابة، واختيار الأميز منهم لخدمة الفريق الاول؛ كونه على اطلاع على مستويات لاعبي الفئات السنية بحكم عمله السابق بذات الفئات العمرية ؛

كمهند الشنقيطي لاعب نادي أحد، و خالد الغنام من القادسية، بعدما تم تدعيم الفريق بالتعاقد مع النجم عبدالعزيز الضويحي، لاعب النجمة. ليتم إشراكهم بشكل تدريجي خلال ماتبقى من منافسات الموسم؛ تأهباً للموسم المقبل.